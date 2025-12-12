Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по ноябрь 2025 года увеличилась на 9,2%

В течение 11 месяцев 2025 года на КрасЖД было перевезено 225 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 84 тыс. ДФЭ, что на 10,6% больше по сравнению с январем – ноябрем 2024 года, а в рамках экспортного – 141 тыс. ДФЭ (+8,4%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 9,7% и достигло 155,4 тыс. ДФЭ (было перевезено 2 млн 612 тыс. тонн грузов, что на 12,7% больше).

Также был зафиксирован рост перевозок в контейнерах:

  • цветных металлов – 38,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза по сравнению с январем – ноябрем 2025 года);
  • химикатов и соды – 6,3 тыс. ДФЭ (+0,4%);
  • прочих и сборных грузов – 5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
  • руды цветной и серного сырья – 3,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,7 раза);
  • других продовольственных товаров – 2,9 тыс. ДФЭ (+13,2%);
  • строительных грузов – 2,5 тыс. ДФЭ (+0,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
