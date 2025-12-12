Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по ноябрь 2025 года увеличилась на 9,2%

12:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 11 месяцев 2025 года на КрасЖД было перевезено 225 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 84 тыс. ДФЭ, что на 10,6% больше по сравнению с январем – ноябрем 2024 года, а в рамках экспортного – 141 тыс. ДФЭ (+8,4%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 9,7% и достигло 155,4 тыс. ДФЭ (было перевезено 2 млн 612 тыс. тонн грузов, что на 12,7% больше).

Также был зафиксирован рост перевозок в контейнерах: