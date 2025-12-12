Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов 4-х направлений Московской железной дороги ожидаются 12-14 декабря в связи с улучшением инфраструктуры.

10:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов, на Белорусском, Савёловском, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги ожидаются с 12 по 14 декабря 2025 года. Причина - работы по модернизации энергетической инфраструктуры на участке Фили – Кунцево-1 и реконструкции станции Царицыно.

Так, на участке Фили – Кунцево-1 технические перерывы запланированы с 23:00 12 декабря до 06:00 13 декабря, а также в те же часы 13–14 декабря. Во время работ движение поездов по 2 пути будет временно приостановлено, поезда будут направляться по соседним путям. Это приведет к изменению времени отправления и прибытия некоторых поездов, а также количества остановок. Некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда временно исключат из расписания.

На станции Царицыно в ближайшие выходные с 02:00 13 декабря до 02:00 15 декабря строители будут демонтировать вспомогательные инженерные сооружения, созданные для строительства части подземного тоннеля, а также оборудуют технический проезд для техники. Во время работ участок 2 главного пути будет закрыт. Движение будет организовано по соседним путям, что также повлияет на расписание. Некоторые поезда исключены из расписания, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Так, поезда, следующие на Москву, будут курсировать без остановки на станции Царицыно. Также некоторые поезда будут следовать на участке Подольск – Царицыно без остановок. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров проявить понимание к проводимым работам и своевременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных электропоездов. Информацию можно получить на железнодорожных станциях и остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Для пассажиров» и в мобильном приложении «РЖД для пассажиров», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.