Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года работники железной дороги в Удмуртии провели ремонт 28-и железнодорожных переездов.

2025-12-12 10:14
С января текущего года работники железной дороги в Удмуртии провели ремонт 28-и железнодорожных переездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сотрудники Горьковской железной дороги провели ремонтные работы различного типа на 28 железнодорожных переездах, находящихся в пределах Удмуртской Республики.

На переездах станций Шолья и Заводская был заменен резинокордовый настил. На остальных переездах был отремонтирован асфальтовый слой.

Для предотвращения аварий на дорогах, железнодорожники установили автоматические шлагбаумы на переезде 140 км отрезка Ижевск – Заводская, дополнив звуковую и светофорную сигнализацию. Этот переезд находится на улице Телегина в городе. Интенсивность трафика здесь превышает 9,5 тыс. автомобилей в день.

Сотрудники железной дороги осуществляют комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предупреждению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. Сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД проводят рейды для выявления нарушителей, напоминая автомобилистам о правилах проезда через переезды.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru