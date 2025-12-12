С января текущего года работники железной дороги в Удмуртии провели ремонт 28-и железнодорожных переездов.

10:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сотрудники Горьковской железной дороги провели ремонтные работы различного типа на 28 железнодорожных переездах, находящихся в пределах Удмуртской Республики.

На переездах станций Шолья и Заводская был заменен резинокордовый настил. На остальных переездах был отремонтирован асфальтовый слой.

Для предотвращения аварий на дорогах, железнодорожники установили автоматические шлагбаумы на переезде 140 км отрезка Ижевск – Заводская, дополнив звуковую и светофорную сигнализацию. Этот переезд находится на улице Телегина в городе. Интенсивность трафика здесь превышает 9,5 тыс. автомобилей в день.

Сотрудники железной дороги осуществляют комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предупреждению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. Сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД проводят рейды для выявления нарушителей, напоминая автомобилистам о правилах проезда через переезды.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.