В период новогодних каникул запланированы дополнительные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних и праздничных событий Северо-Западное отделение АО «ФПК» устанавливает дополнительные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем.

Поезд № 565/566 Санкт-Петербург – Ярославль отправится из Северной столицы 28 декабря 2025 года в 16:35, 30 декабря 2025 года, а также 8 и 11 января 2026 года в 19:35, из Ярославля 27 и 29 декабря 2025 года, 7 января 2026 года в 14:55.

Поезд № 568 Ярославль – Санкт-Петербург отправится из Ярославля 10 января 2026 года в 13:10.

Для комфорта пассажиров поезда будут делать остановки в Вологде, Шексне, Череповце и Тихвине.

В составе поездов – купейные и плацкартные вагоны, оснащенные системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В одном из вагонов предусмотрено место для пассажира с ограниченными возможностями. Также в некоторых вагонах предоставляется услуга перевозки животных.

Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки. Их можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.