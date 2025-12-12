Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период новогодних каникул запланированы дополнительные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем.

2025-12-12 09:45
В период новогодних каникул запланированы дополнительные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних и праздничных событий Северо-Западное отделение АО «ФПК» устанавливает дополнительные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем.

Поезд № 565/566 Санкт-Петербург – Ярославль отправится из Северной столицы 28 декабря 2025 года в 16:35, 30 декабря 2025 года, а также 8 и 11 января 2026 года в 19:35, из Ярославля 27 и 29 декабря 2025 года, 7 января 2026 года в 14:55.

Поезд № 568 Ярославль – Санкт-Петербург отправится из Ярославля 10 января 2026 года в 13:10.

Для комфорта пассажиров поезда будут делать остановки в Вологде, Шексне, Череповце и Тихвине.

В составе поездов – купейные и плацкартные вагоны, оснащенные системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В одном из вагонов предусмотрено место для пассажира с ограниченными возможностями. Также в некоторых вагонах предоставляется услуга перевозки животных.

Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки. Их можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru