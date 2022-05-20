Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться невозвратным тарифом для проезда в купейных вагонах

Приобретая билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, пассажиры могут сэкономить 20%. Скидка предоставляется при оформлении мест в последнем четырехместном купе каждого вагона.

Условие – приобрести проездные документы заранее. Так, до 31 мая купить невозвратный билет можно не позднее, чем за 5 дней до даты отправления поезда, в период с 1 июня по 31 августа – не позднее, чем за 11 дней до даты поездки.

Невозвратный тариф не предусматривает возмещение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета.

Исключение составляют ситуации, связанные с внезапной болезнью пассажира или несчастным случаем, подтвержденными соответствующими документами, а также при отмене отправления поезда или задержке отправления поезда либо непредоставлении пассажиру места, указанного в билете. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

Отметим, что по желанию пассажиры могут приобрести билеты в последнее купе вагона и по стандартному тарифу, который не предусматривает скидки и особых условий возврата проездных документов.

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.