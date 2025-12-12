Во время новогодних торжеств запланировано 6 дополнительных поездок туристического поезда "Бобрёнок".

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В дни 2, 3, 4, 5, 9 и 10 января 2026 года запланированы дополнительные поездки туристического поезда № 931/932 «Бобрёнок», курсирующего по маршруту Воронеж – Хава. Поезд предназначен для доставки гостей и жителей Воронежа в Воронежский биосферный заповедник, названный в честь В. М. Пескова.

Поезд отправляется с вокзала Воронеж-1 в 09:12, прибывает на о. п. имени Пескова в 10:31, а на станцию Хава – в 10:59. В обратном направлении отправление из Хавы в 14:18, прибытие на о. п. имени Пескова в 14:44 (отправление в 14:49), прибытие на вокзал Воронеж-1 – в 16:02. Во время пути «Бобрёнок» останавливается на станции Графская и о. п. Усадьба Соколовых.

В рамках экскурсии по заповеднику посетители могут посетить:

Бобровый городок;

Музей природы;

Музей Василия Пескова;

Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того, для прогулок будет доступна Черепахинская экотропа. 5 января с 11:00 до 14:00 в Музее природы посетители смогут принять участие в «зимнем квесте» и творческом мастер-классе, а также встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Билеты на туристический поезд «Бобрёнок» можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении РЖД пассажирам (раздел «Путешествуй с РЖД»), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.