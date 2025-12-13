О расписании железнодорожного транспорта в регионе Пенза

Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Чаис Куйбышевской железной дороги предполагаются задержки в движении пассажирских поездов:
Поезда будут следовать по измененному маршруту, минуя место происшествия через станции Сызрань и Пенза.
Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.
Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления движения поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».