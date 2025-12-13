Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании железнодорожного транспорта в регионе Пенза

2025-12-13 17:30
Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Чаис Куйбышевской железной дороги предполагаются задержки в движении пассажирских поездов:

  • №301 Челябинск – Москва;
  • №64 Санкт-Петербург – Самара;
  • №15 Самара – Москва;
  • №13 Челябинск – Москва;
  • №9 Самара – Москва;
  • №21 Ульяновск – Москва.

Поезда будут следовать по измененному маршруту, минуя место происшествия через станции Сызрань и Пенза.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.

Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

