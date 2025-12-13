О расписании железнодорожного транспорта в регионе Пенза

17:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Чаис Куйбышевской железной дороги предполагаются задержки в движении пассажирских поездов:

№301 Челябинск – Москва;

№64 Санкт-Петербург – Самара;

№15 Самара – Москва;

№13 Челябинск – Москва;

№9 Самара – Москва;

№21 Ульяновск – Москва.

Поезда будут следовать по измененному маршруту, минуя место происшествия через станции Сызрань и Пенза.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.

Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».