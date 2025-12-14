Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ПАО «РЖД» прилагает максимум усилий для уменьшения продолжительности опоздания пассажирских поездов

2025-12-14 15:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент 8 поездов, которые движутся по измененному маршруту через Пензенскую область, отстают от расписания:

  • № 347 из Уфы в Санкт-Петербург;
  • № 63 из Самары в Санкт-Петербург;
  • № 50 из Москвы в Уфу;
  • № 32 из Москвы в Орск;
  • № 14 из Москвы в Челябинск;
  • № 302 из Москвы в Челябинск;
  • № 301 из Челябинска в Москву (отправление 13 декабря);
  • № 64 из Санкт-Петербурга в Самару (отправление 12 декабря).

Максимальная задержка не превышает 4 часов.

14 поездов уже прибыли в пункты назначения.

Персонал на борту оказывает всю необходимую помощь пассажирам и поддерживает комфортные условия в вагонах.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», или по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

