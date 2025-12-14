ПАО «РЖД» прилагает максимум усилий для уменьшения продолжительности опоздания пассажирских поездов

В данный момент 8 поездов, которые движутся по измененному маршруту через Пензенскую область, отстают от расписания:
Максимальная задержка не превышает 4 часов.
14 поездов уже прибыли в пункты назначения.
Персонал на борту оказывает всю необходимую помощь пассажирам и поддерживает комфортные условия в вагонах.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», или по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщили в пресс-службе АО «ФПК».