В связи с инцидентом с грузовыми вагонами в Пензенской области, пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту.

2025-12-14 09:10
В связи с ремонтными работами после аварии с грузовыми вагонами в Пензенской области, некоторые пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту через станции Сызрань и Пенза:

  • № 347 Уфа – Санкт-Петербург;
  • № 63 Самара – Санкт-Петербург;
  • № 48 Санкт-Петербург – Самара;
  • № 50 Москва - Уфа;
  • № 66 Москва – Тольятти;
  • № 32 Москва – Орск;
  • № 16 Москва – Самара;
  • № 22 Москва – Ульяновск;
  • № 10 Москва – Самара;
  • № 932 Нижний Новгород – Самара;
  • № 14 Москва – Челябинск;
  • № 302 Москва – Челябинск.

На данный момент 6 поездов вернулись на свои обычные маршруты:

  • № 15 Самара – Москва;
  • № 13 Челябинск – Москва;
  • № 9 Самара – Москва;
  • № 21 Ульяновск –Москва;
  • № 31 Орск – Москва;
  • № 65 Тольятти – Москва.

Поезда № 301 Челябинск – Москва и № 64 Санкт-Петербург – Самара успешно достигли своих конечных станций.

Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления нормального движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

