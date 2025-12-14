В связи с инцидентом с грузовыми вагонами в Пензенской области, пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту.

09:10

В связи с ремонтными работами после аварии с грузовыми вагонами в Пензенской области, некоторые пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту через станции Сызрань и Пенза:

№ 347 Уфа – Санкт-Петербург;

№ 63 Самара – Санкт-Петербург;

№ 48 Санкт-Петербург – Самара;

№ 50 Москва - Уфа;

№ 66 Москва – Тольятти;

№ 32 Москва – Орск;

№ 16 Москва – Самара;

№ 22 Москва – Ульяновск;

№ 10 Москва – Самара;

№ 932 Нижний Новгород – Самара;

№ 14 Москва – Челябинск;

№ 302 Москва – Челябинск.

На данный момент 6 поездов вернулись на свои обычные маршруты:

№ 15 Самара – Москва;

№ 13 Челябинск – Москва;

№ 9 Самара – Москва;

№ 21 Ульяновск –Москва;

№ 31 Орск – Москва;

№ 65 Тольятти – Москва.

Поезда № 301 Челябинск – Москва и № 64 Санкт-Петербург – Самара успешно достигли своих конечных станций.

Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления нормального движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщили в пресс-службе АО «ФПК».