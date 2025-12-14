В связи с инцидентом с грузовыми вагонами в Пензенской области, пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту.

В связи с ремонтными работами после аварии с грузовыми вагонами в Пензенской области, некоторые пассажирские поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту через станции Сызрань и Пенза:
На данный момент 6 поездов вернулись на свои обычные маршруты:
Поезда № 301 Челябинск – Москва и № 64 Санкт-Петербург – Самара успешно достигли своих конечных станций.
Сотрудники железной дороги делают все возможное для восстановления нормального движения поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщили в пресс-службе АО «ФПК».