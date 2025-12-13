Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД предпринимают все нужные действия для сокращения воздействия разлива мазута на территории инцидента в Пензенском регионе.

2025-12-13 17:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Событие, произошедшее 13 декабря 2025 года на станции Чаис в Пензенской области, включало в себя сход двух локомотивов и 23 цистерн, перевозивших мазут.

Временно прекращено движение по станции.

В ответ на утечку груза из цистерн, специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС» были направлены на место происшествия.

Разлив мазута ограничен участком, соседствующим с насыпью. Предварительная оценка площади загрязнения составляет 750 кв. м.

Принимаются все необходимые действия для устранения последствий инцидента.

