С 2025 года работники железной дороги в Калининграде устранили 90 незаконных переходов через рельсы.

2025-12-15 15:16
С января по ноябрь 2025 года на территории Калининградской железной дороги обнаружено 90 незаконных переходов через рельсы. В настоящий момент все они устранены.

Большинство таких мест, представляющих угрозу для движения поездов и безопасности пешеходов, были расположены на участках между Северным вокзалом и Чкаловском, Зеленоградском и Пионерским Курортом, а также станциями Западный-Новый и Шиповка.

По сравнению с тем же периодом 2024 года, количество обнаруженных и устраненных незаконных переходов снизилось на 27%. Для предотвращения дальнейшего выхода людей на железнодорожные пути, работники дороги установили рельефные антипешеходные плиты и знаки предупреждения.

Сотрудники Калининградской железной дороги настоятельно рекомендуют жителям и гостям области соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и переходить через рельсы только в специально отведенных для этого местах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

