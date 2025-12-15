Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января работники железной дороги из Кирова восстановили около 50 железнодорожных переходов.

2025-12-15 14:15
С января работники железной дороги из Кирова восстановили около 50 железнодорожных переходов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сотрудники Горьковской железной дороги провели комплексный ремонт 47 железнодорожных переездов, находящихся в пределах Кировской области.

На переезде по улице Лепсе в Кирове было заменено заграждающее устройство, а на 6 других объектах произведена замена резинокордового настила.

Ремонт асфальтового покрытия был выполнен на 40 железнодорожных переездах, для чего было использовано 240 тонн горячего и 65 тонн холодного асфальта.

До окончания текущего года планируется заменить резинокордовый настил на еще 5 переездах. Также предусмотрена замена заграждающего устройства на переезде станции Луза.

В общей сложности в Кировской области находится 114 переездов, из которых 27 обслуживаются сотрудниками на постоянной основе.

Специалисты железной дороги осуществляют комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению аварий на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности. Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. Сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД проводят рейды для выявления нарушителей, во время которых напоминают автомобилистам о правилах проезда через переезды.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru