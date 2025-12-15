Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Полное возобновление движения поездов через станцию Чаис в Пензенской области произошло.

2025-12-15 13:40
Работники железной дороги завершили ремонтные работы на второй линии станции Чаис, где 13 декабря 2025 года произошло столкновение двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом.

Сейчас движение поездов по обеим линиям ведется в обычном режиме.

РЖД приняли все необходимые меры для снижения вреда для окружающей среды от разлива груза. Была проведена обваловка, установлены устройства для сбора нефти. На месте работает экологическая лаборатория, которая собирает образцы воздуха и почвы и контролирует процесс работ.

Будет проведена очистка всей зоны от мазута, загрязненная почва будет отвезена на специализированный полигон для переработки.

Все пассажирские поезда, которые были задержаны из-за инцидента, следуют по своим маршрутам. Для уменьшения задержки, обеспечивается нагон времени в пути следования.

Больше информации о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

