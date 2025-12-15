С начала года до ноября 2025 года, поезда "Ласточка", следующие из Нижнего Новгорода в Москву, перевезли около 3,5 миллионов пассажиров.

10:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года было перевезено около 3,5 млн пассажиров на скоростных поездах "Ласточка", которые следуют по маршруту Нижний Новгород - Москва на Горьковской железнодорожной линии.

За эти 11 месяцев, количество пассажиров, отправившихся в столицу Приволжья на "Ласточках", достигло 3,7 млн. Среди них более 160 тыс. человек следовали по маршруту Нижний Новгород - Киров, а 87,6 тыс. (+10,6%) - по маршруту Нижний Новгород - Иваново.

Современные скоростные электропоезда "Ласточка" работают на Горьковской железнодорожной линии в составах из 5 и 10 вагонов. ОАО "РЖД" отслеживает изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Пассажиры могут приобрести билеты через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах на железнодорожных станциях.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в службу поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.