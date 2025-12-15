Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 16 тысяч человек посетили Деда Мороза на поезде в Челябинске.

2025-12-15 09:54
Почти 16 тысяч человек посетили Деда Мороза на поезде в Челябинске.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13-го декабря 2025 года волшебный Поезд Деда Мороза прибыл на Южно-Уральскую железнодорожную линию. Жители и гости Челябинска были первыми, кто встретил этот чудесный состав. На мероприятие прибыло 15,9 тыс. зрителей.

На платформе железнодорожного вокзала прошло праздничное мероприятие с участием артистов и аниматоров, которое было открыто для всех желающих. В помещении вокзала проходили мастер-классы по изготовлению елочных украшений и новогодних гирлянд, а также различные игры и соревнования. Для тех, кто не успел написать письмо Деду Морозу, работала специальная служба - "Канцелярия Деда Мороза". Здесь можно было оставить свои пожелания для зимнего волшебника и отправить письмо через волшебный почтовый ящик у Поезда Деда Мороза.

Все желающие могли посетить новый вагон "Снежная королева". Маленькие посетители отправились в путешествие по ледяному королевству Снежной королевы и миру искаженных зеркал, а также встретились с героями известной сказки - Каем и Гердой.

Поезд Деда Мороза продолжает свой путь по новогоднему маршруту. Следующей станцией на Южно-Уральской железной дороге будет Оренбург, куда поезд прибудет 16 декабря, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

