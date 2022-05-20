Пассажиры Забайкальской магистрали вновь могут воспользоваться «невозвратным» тарифом в поездах АО «ФПК»

09:37

Приобретая билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, пассажиры Забайкальской железной дороги могут сэкономить 20%. Скидка предоставляется при оформлении мест в последнем четырехместном купе каждого вагона.

Единственное условие – необходимо приобрести проездные документы заранее. Так, с 11 по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря купить «невозвратный» билет нужно минимум за 5 дней до отправления, а летом с 1 июня по 31 августа – за 11 дней до даты поездки.

«Невозвратный» тариф не предусматривает условие получения обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Исключение составляют ситуации, связанные с внезапной болезнью пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также с несчастным случаем. Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами на дату отправления поезда. Кроме того, к исключительным ситуациям относятся случаи отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо не предоставления пассажиру места, указанного в билете. В этих случаях, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

Отметим, что по желанию пассажиры могут приобрести билеты в последнее купе вагона и по стандартному тарифу, который не предусматривает скидки и особых условий возврата проездных документов.

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.