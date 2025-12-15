Движение по одной из линий на станции Чаис Куйбышевской железнодорожной магистрали было восстановлено.

06:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

14-го числа декабря в 23:10 по московскому времени было возобновлено движение поездов по одной из дорог на станции Чаис Куйбышевской железнодорожной линии.

Пассажирские составы следуют по своим маршрутам в обратном направлении.

Ведутся работы по восстановлению движения на параллельной дороге.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок с любого места России бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.