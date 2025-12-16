С января по ноябрь 2025 года, более 85 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Северо-Кавказской железной дороги.

В течение 11 месяцев этого года более 85 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались услугами сопровождения на станциях Северо-Кавказской железной дороги. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Больше всего заявок было подано на железнодорожные станции Ростов-Главный (9,6 тыс.), Краснодар-1 (9,5 тыс.), Анапа (8,6 тыс.), Адлер (6,6 тыс.), Новороссийск (5,6 тыс.), Сочи (5,4 тыс.), Минеральные Воды (5,3 тыс.), Пятигорск (2,7 тыс.), Туапсе (2,7 тыс.), Ессентуки (2,4 тыс.), Лоо (2,7 тыс.), Лазаревская (2,2 тыс.), Махачкала (1,8 тыс.), Нальчик (1,8 тыс.), Невинномысск (1,8 тыс.), Кисловодск (1,8 тыс.), Новочеркасск (1,8 тыс.) и Горячий Ключ (1,1 тыс.).

Стоит отметить, что пассажирам с ограниченными возможностями предлагается множество специализированных услуг, включая предоставление парковочного места, встречу на вокзале, сопровождение, помощь при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по вокзалу, перенос ручной клади и багажа, оформление билетов.

Заявку на помощь пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения можно подать круглосуточно, а также забронировать специализированные места в поездах дальнего следования. Для получения информации или подачи заявки онлайн, нужно перейти на страницу Центра содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.