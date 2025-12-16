Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД начинают эксплуатацию «Лыжных стрел» до известных зимних отдыховых мест.

2025-12-16 16:14
РЖД начинают эксплуатацию «Лыжных стрел» до известных зимних отдыховых мест.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом сезоне РЖД снова запускает специальные туристские поезда "Лыжная стрела" для любителей зимних видов спорта.

Поезда будут следовать на дальние расстояния:

  • № 930/929 «Лыжная стрела» до Розы Хутор – из Ростова-на-Дону до олимпийских трасс Сочи,
  • № 934/933 «Лыжная стрела» до Хибин – из Москвы до Мурманска, где можно увидеть северное сияние,
  • № 367/368 «Лыжная стрела» до Холдоми – связывает Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре для любителей лыжного спорта на Дальнем Востоке,
  • № 928 «Выходные в Домбае» до горнолыжных курортов Домбая и Архыза из Ростова-на-Дону и Краснодара.

На короткие расстояния «стрелы» будут отправляться:

  • до Розы Хутор из Сочи, Аэропорта «Сочи», Имеретинского Курорта и Лазаревской,
  • до Апатитов из Мурманска,
  • до Шапок, Орехово и Токсово из Санкт-Петербурга.

В новогодние и рождественские праздники «Лыжные стрелы» также будут запущены к горнолыжным трассам Урала и Сибири. В пяти регионах будут организованы 8 маршрутов:

  • в Кемеровской области – до курорта «Шерегеш»,
  • в Алтайском крае – до «Тягуна»,
  • в Челябинской области – до «Солнечной долины» и «Завьялихи»,
  • в Республике Башкортостан – до курортов «Мраткино» и «Абзаково»,
  • в Пермском крае – до «Губахи» и «Такмана».
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru