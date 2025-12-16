РЖД начинают эксплуатацию «Лыжных стрел» до известных зимних отдыховых мест.

16:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом сезоне РЖД снова запускает специальные туристские поезда "Лыжная стрела" для любителей зимних видов спорта.

Поезда будут следовать на дальние расстояния:

№ 930/929 «Лыжная стрела» до Розы Хутор – из Ростова-на-Дону до олимпийских трасс Сочи,

№ 934/933 «Лыжная стрела» до Хибин – из Москвы до Мурманска, где можно увидеть северное сияние,

№ 367/368 «Лыжная стрела» до Холдоми – связывает Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре для любителей лыжного спорта на Дальнем Востоке,

№ 928 «Выходные в Домбае» до горнолыжных курортов Домбая и Архыза из Ростова-на-Дону и Краснодара.

На короткие расстояния «стрелы» будут отправляться:

до Розы Хутор из Сочи, Аэропорта «Сочи», Имеретинского Курорта и Лазаревской,

до Апатитов из Мурманска,

до Шапок, Орехово и Токсово из Санкт-Петербурга.

В новогодние и рождественские праздники «Лыжные стрелы» также будут запущены к горнолыжным трассам Урала и Сибири. В пяти регионах будут организованы 8 маршрутов: