В ноябре новый рекорд по экспорту угля был установлен на Восточном полигоне.

2025-12-16 15:51
В ноябре 2025 года было экспортировано 9,6 млн тонн угля по сети РЖД в восточном направлении.

Это на 5,3% больше по сравнению с ноябрем 2024 года, на 3,7% больше по сравнению с ноябрем 2023 года и на 72% больше по сравнению с ноябрем 2015 года, то есть 10 лет назад.

Таким образом, был установлен новый рекорд для ноября. Максимальные объемы отправки угля в восточном направлении сохраняются уже 9 месяцев подряд, начиная с марта 2025 года.

Увеличение объемов перевозок стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры Восточного полигона, использованию новых локомотивов, увеличению массы поездов и "уплотнению" графика, включая использование технологии "виртуальной сцепки".

Всего в ноябре 2025 года было отправлено 27,9 млн тонн угля по сети РЖД (+0,3% по сравнению с ноябрем 2024 года), из которых на экспорт – 14,8 млн тонн (+3,1%).

В направлении портов было погружено 13,5 млн тонн (+7,9%). Порты Дальнего Востока лидируют – через них было отправлено 8,5 млн тонн, что на 12% больше, чем год назад.

Экспорт через порты в западном направлении в общей сложности увеличился на 1,7%, до 5 млн тонн, включая отправку через порты Юга 1,8 млн тонн (+28,7%), порты Северо-Запада – 3,2 млн тонн (-9,2%)

Доля каменного угля в общем объеме погрузки РЖД в ноябре составила 29% (в 2024 году – 29,7%).

