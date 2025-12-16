Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого года эксплуатации, «Финист» осуществил перевозку 250 тыс. пассажиров по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск.

2025-12-16 15:42
В течение первого года эксплуатации, «Финист» осуществил перевозку 250 тыс. пассажиров по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый год работы электропоезда "Финист", который следует между Челябинском и Екатеринбургом через Каменск-Уральский, было перевезено около 250 тысяч пассажиров. Это количество превышает на 50% общее число жителей Каменска-Уральского.

Маршрут был открыт 15 декабря 2024 года благодаря совместным усилиям Южно-Уральской и Свердловской железнодорожных компаний и местных властей. Это дало возможность жителям Свердловской и Челябинской областей увеличить свои возможности для путешествий.

Пригородный поезд № 7048/7049 Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск отправляется из Челябинска каждый день в 07:13 по местному времени и приходит в Екатеринбург в 11:20. Обратный рейс № 7050/7047 отправляется из Екатеринбурга в 18:25 и приходит в Челябинск в 22:32. Поезд останавливается на станциях и о. п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Стоимость билета на весь маршрут составляет 935 рублей. Билеты продаются с указанием места и можно приобрести их в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании и в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Отметим, что помимо маршрута через Каменск-Уральский, между Челябинском и Екатеринбургом также курсируют межобластные пригородные поезда через Полевской – Верхний Уфалей – Кыштым – Аргаяш: с вторника по четверг – 2 пары поездов (рейс туда и обратно), с пятницы по понедельник – 3. Перевозки осуществляются рельсовыми автобусами «Орлан», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru