В течение первого года эксплуатации, «Финист» осуществил перевозку 250 тыс. пассажиров по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый год работы электропоезда "Финист", который следует между Челябинском и Екатеринбургом через Каменск-Уральский, было перевезено около 250 тысяч пассажиров. Это количество превышает на 50% общее число жителей Каменска-Уральского.

Маршрут был открыт 15 декабря 2024 года благодаря совместным усилиям Южно-Уральской и Свердловской железнодорожных компаний и местных властей. Это дало возможность жителям Свердловской и Челябинской областей увеличить свои возможности для путешествий.

Пригородный поезд № 7048/7049 Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск отправляется из Челябинска каждый день в 07:13 по местному времени и приходит в Екатеринбург в 11:20. Обратный рейс № 7050/7047 отправляется из Екатеринбурга в 18:25 и приходит в Челябинск в 22:32. Поезд останавливается на станциях и о. п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Стоимость билета на весь маршрут составляет 935 рублей. Билеты продаются с указанием места и можно приобрести их в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании и в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Отметим, что помимо маршрута через Каменск-Уральский, между Челябинском и Екатеринбургом также курсируют межобластные пригородные поезда через Полевской – Верхний Уфалей – Кыштым – Аргаяш: с вторника по четверг – 2 пары поездов (рейс туда и обратно), с пятницы по понедельник – 3. Перевозки осуществляются рельсовыми автобусами «Орлан», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.