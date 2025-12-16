С начала года до ноября 2025 года, двухярусные вагоны на Горьковском направлении транспортировали более 1,7 миллионов пассажиров.

13:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года более 1,7 млн пассажиров были перевезены двухэтажными поездами, которые следуют по маршруту Горьковской железной дороги. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Чебоксары и Нижний Новгород.

За 11 месяцев 600 тыс. пассажиров воспользовались двухэтажными поездами на маршруте Москва - Чебоксары, а 403 тыс. человек - на маршруте Москва - Ижевск.

На маршруте Москва - Казань было перевезено 374,5 тыс. пассажиров, а на маршруте Москва - Йошкар-Ола - 350 тыс. человек.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого в вагоне предусмотрено специальное купе большой площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

С 3 декабря 2025 года по Горьковской железной дороге начал ходить скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» на маршруте Нижний Новгород - Москва. В его состав входят двухэтажные вагоны с местами для сидения обычной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. За первую неделю работы, с 3 по 10 декабря 2025 года, его пассажирами стали более 22,4 тыс. человек.

«Буревестник» ходит каждый день, отправляясь из Нижнего Новгорода в 07:20, 15:29 и 18:57 и прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезд отправляется из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Возможность оформления билетов предоставляется через приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Пассажирам», а также в кассах на железнодорожных станциях.

Детальную информацию о процедуре оформления билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Пассажирам», а также обратившись в Клиентский центр ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.