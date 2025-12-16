Первый состав с восьмиколесными цистернами был отправлен из Татарстана в направлении Дальнего Востока.

12:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Татарстана, на полигоне Куйбышевской железной дороги, был загружен поезд, включающий в себя 29 восьмиосных цистерн модели 15-1271 «Находка», принадлежащих АО «Федеральная грузовая компания» (является филиалом ОАО «РЖД»).

Арктическое дизельное топливо, необходимое для непрерывной работы транспортных средств в суровых условиях Крайнего Севера, включая тепловозы угольных месторождений, было отправлено в Якутию и Дальний Восток. Общий вес отправленных нефтепродуктов составил приблизительно 4 тыс. тонн.

Восьмиосная цистерна модели 15-1271 «Находка» обладает увеличенной грузоподъемностью в 150 тонн и расширенным объемом котла 184 м³. Это позволяет перевозить на 14% больше светлых и темных нефтепродуктов по сравнению с обычными 4-осными цистернами.

Конструкция вагона позволяет использовать «Находку» на существующей инфраструктуре как отдельно, так и вместе с 4-осными цистернами без дополнительных маневров. «Находка» проходит кривые участки пути аналогично 4-осным вагонам.

Перевозка нефтепродуктов в восьмиосных цистернах позволяет отправителю снизить затраты на перевозку за счет увеличения массы груза в вагоне, а ОАО «РЖД» – увеличить пропускную способность ограничивающих направлений железных дорог, включая Восточный полигон.

На данный момент все 8-осные цистерны «Находка» задействованы в перевозочном процессе: кроме 29 вагонов, направляющихся на Дальний Восток, еще 7 цистерн отправлены из Татарстана в Московскую область, 5 единиц используются в регулярных и тестовых перевозках на территории крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.