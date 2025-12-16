Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Уральской железнодорожной линии началась предупредительная кампания под названием «Тропа твоей защиты»

2025-12-16 09:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15-го до 24-го декабря 2025 года на Южно-Уральской железной дороге проводится акция по профилактике травматизма под названием «Путь твоей безопасности». В рамках этой акции организуются различные мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев вне производства.

Сотрудники железной дороги будут проводить профилактические беседы в компаниях, учреждениях, на предприятиях, в социальных объектах, на территории жилых комплексов и в местах большого скопления людей. Также будут организованы экскурсии в музеи, связанные с железнодорожным транспортом, на детские железные дороги и другие объекты этого сектора. На станциях увеличат количество информационных плакатов и звуковых объявлений, предупреждающих о рисках нарушения правил. Вместе с представителями правоохранительных органов будут проводиться проверки соблюдения гражданами правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В дополнение к этому, в образовательных учреждениях будут проводиться уроки безопасности, креативные конкурсы, интерактивные мероприятия и показы тематических фильмов. Особое внимание будет уделено школам, расположенным рядом с железной дорогой. Для учащихся будут организованы образовательные экскурсии на предприятия железной дороги. Вместе с представителями транспортной полиции будут проводиться проверки соблюдения подростками правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Напоминаем: ЮУЖД постоянно работает над профилактикой травматизма. На подъездах к платформам проводятся работы по установке пешеходных переходов с звуковой и световой сигнализацией, а также проводится просветительская работа по вопросам личной безопасности.

Железнодорожные пути представляют собой места с повышенной опасностью, поэтому крайне важно строго придерживаться следующего правила: пересекать рельсы только в специально предназначенных и оборудованных для этого местах, таких как пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы, отмеченные соответствующими знаками, и только после убеждения в отсутствии приближающегося поезда.

Видеоролики и мультфильмы, созданные ОАО «РЖД», демонстрируют правила безопасного поведения. Они доступны на официальном сайте ЮУЖД, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

