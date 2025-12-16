Железная дорога для детей в Казани была удостоена награды «Добрый Татарстан»

09:35

Казанская детская железная дорога была удостоена республиканской награды «Добрый Татарстан» в категории «Организатор волонтерской деятельности».

Подведение итогов праздничного сезона республиканской премии в области волонтерства прошло в столице Татарстана. Церемония награждения прошла при участии заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и представителей различных министерств.

Награду получила Гузель Тенишева, педагог Детской железной дороги Казани, руководитель волонтерского отряда ДЖД «Добрые сердца» и руководитель волонтерского штаба Казанского территориального управления Горьковской железной дороги.

Жюри конкурса отметило разнообразие сфер волонтерской работы, культуру корпоративного волонтерства в ОАО «РЖД», подчеркнув высокий уровень организации и систематической работы в этой области.

На данный момент число волонтеров на ДЖД Казани превышает 230 человек, включая студентов, преподавателей, ветеранов железнодорожного транспорта. Волонтеры активно участвуют в жизни магистрали, проявляют активную гражданскую позицию, участвуя в городских, республиканских и федеральных проектах.

Так, волонтеры-железнодорожники регулярно проводят уроки безопасности и экскурсии для школьников и детей из детских садов, уроки мобильной грамотности для ветеранов транспорта, мастер-классы для детей из детских домов и пожилых людей из домов престарелых. Кроме того, железнодорожники собирают гуманитарную помощь и оказывают поддержку социальным учреждениям.

Напомним, что сейчас в волонтерское объединение на Горьковской магистрали входят почти 5 тыс. человек, включая воспитанников детских железных дорог и ветеранов транспорта. Самому младшему из них – 14 лет, самому старшему – 87 лет. В 2025 году к числу волонтеров присоединились более 560 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.