В течение первого года эксплуатации двухэтажного поезда № 301/302 Челябинск – Москва, отправляющегося с вокзалов Южно-Уральской железнодорожной сети, было перевезено свыше 176 тыс. пассажиров.

Двухэтажные вагоны заменили одноэтажные и начали свои рейсы 13 декабря 2024 года.

Двухэтажные вагоны оборудованы всем необходимым для удобства пассажиров: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств. Вход в купе осуществляется с помощью персональных магнитных ключ-карт. Один из вагонов оснащен подъемником для инвалидной коляски. Также имеется купе большей площади, специально оборудованное для маломобильных пассажиров, а вся важная информация дублируется шрифтом Брайля.

Поезд отправляется ежедневно. Отправление из Челябинска в 13:30 и прибытие на Казанский вокзал Москвы через сутки в 05:00. В обратном направлении поезд отправляется в 12:52 и прибытие в Челябинск в 08:00 через сутки. Время указано местное.

На Южно-Уральской железной дороге работают 2 двухэтажных поезда: № 301/302 Челябинск – Москва и № 31/32 Орск – Москва.

Напоминаем, что первый рейс по удлиненному маршруту фирменного двухэтажного поезда № 31/32 «Оренбуржье» Орск – Оренбург – Москва состоялся из Москвы 11 декабря 2022 года, а из Орска – 13 декабря 2022 года. За это время с Южно-Уральской железной дороги было перевезено более 690 тыс. пассажиров.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробности о правилах оформления билетов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.