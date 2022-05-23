С 24 мая на западном направлении Красноярской железной дороги в расписании появятся дополнительные электрички

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги, имеющих дачные участки на западном пригородном направлении, с 24 мая начнут курсировать дополнительные электропоезда:
Рейсы назначены по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Время указано местное.
Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.