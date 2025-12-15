Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Воронеж-1 стали функционировать дополнительные точки подключения к интернету.

2025-12-15 15:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзале Воронеж-1 созданы дополнительные зоны бесплатного Wi-Fi для комфорта пассажиров. Даже при отсутствии интернета в городе, посетители вокзала могут свободно использовать мессенджеры, сервисы такси и получать актуальную информацию.

Теперь на обоих вокзалах дальнего следования - Воронеж-1 и Воронеж-Южный, пассажиры могут подключиться к бесплатному Wi-Fi не только внутри зданий, но и на прилегающих территориях. Новые точки доступа обозначены специальными знаками. Для подключения к сети RZD, необходимо выбрать ее в настройках мобильного устройства.

На данный момент 21 вокзал ЮВЖД оснащен Wi-Fi точками:

  • Белгород;
  • Валуйки;
  • Старый Оскол;
  • Воронеж-1;
  • Воронеж-Южный;
  • Борисоглебске;
  • Поворино;
  • Россошь;
  • Лиски;
  • Таловая;
  • Липецк;
  • Грязи-Воронежские;
  • Елец;
  • Тамбов-1;
  • Кирсанов;
  • Мичуринск-Уральский;
  • Мичуринск-Воронежский;
  • Богоявленск;
  • Ртищево;
  • Балашов;
  • Сердобск, информирует служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
