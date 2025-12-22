Приобретение билетов на ретропоезд из Владимира в Гусь-Хрустальный теперь доступно в пригородных кассах.

13:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Совместно с АО «ВВППК», Горьковская железная дорога начала продажу билетов на новогодний ретропоезд, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный, в пригородных кассах Владимирской области. Поезд будет в пути с 3 по 11 января 2026 года.

Ретропоезд отправится из Владимира в 10:00, прибытие в Гусь-Хрустальный запланировано на 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится в Владимире в 16:52.

Состав включает в себя старинный паровоз серии Л и современные комфортабельные вагоны, оборудованные кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В рамках новогоднего тура предусмотрено посещение Историко-художественного музея, Музея граненого стакана, экспозиции «Династия Мальцовых», участие в мастер-классе по декорированию тарелки, а также пешеходная экскурсия по Гусь-Хрустальному.

Информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения можно получить:

на веб-сайте ОАО «РЖД»;

на веб-сайте пригородной компании АО «ВВППК»;

в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00;

в справочных службах на железнодорожных станциях;

в пригородных билетных кассах.

Горьковская железная дорога, являющаяся филиалом ОАО «РЖД», проходит через 15 регионов Российской Федерации, включая 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.