В период новогодних торжеств поезда дальнего следования на Московской железнодорожной магистрали осуществят около 450 дополнительных поездок.

2025-12-22 12:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 декабря 2025 года до 12 января 2026 года на Московской железной дороге запланированы дополнительные поезда для массовых перевозок. Они совершат 445 дополнительных рейсов, связывая Москву с Казанью, Ижевском, Кировом, Адлером, Оренбургом, Челябинском, Екатеринбургом, Волгоградом, Саратовом и другими городами.

30 декабря 2025 года ожидается основной пик отправления пассажирских поездов с московских вокзалов. Большинство составов, включая 9 дополнительных, планируется отправить с Казанского вокзала - всего 49.

В связи с увеличением спроса во время новогодних праздников, также будут работать 19 пар туристских поездов, направляющихся в Великий Устюг, Киров, Кострому, Екатеринбург, Тюмень и другие города. Это на 26% больше по сравнению с 2024 годом. Туристские (круизные) поезда - это специально оборудованные составы, которые следуют по заранее продуманному маршруту с остановками для экскурсий, гастрономических дегустаций или культурных программ, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

