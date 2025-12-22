Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Красноярске запускается в обращение новогодний электрический поезд от Красноярской железнодорожной компании.

2025-12-22 12:42
В Красноярске запускается в обращение новогодний электрический поезд от Красноярской железнодорожной компании.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22 декабря 2025 года новогодний поезд начал свои рейсы по Красноярску. Он будет работать в предновогодние дни и зимние каникулы до 23 января 2026 года.

Для того чтобы превратить обычный электропоезд в праздничное транспортное средство, железнодорожники из Красноярска украсили его светящимися лентами и фонарями: теперь вагоны и локомотив светятся 2 тыс. ярких огней.

Специальное расписание поможет пассажирам насладиться красотой поезда. Оно составлено так, чтобы большинство рейсов приходилось на темное время суток (утро и вечер).

Светящийся электропоезд будет следовать до Дивногорска, Красноярска-Северного, Бугача и Зыково. Расписание можно просмотреть здесь.

Впервые этот проект был представлен пассажирам Красноярской железной дороги в 2018 году. С того времени запуск новогоднего поезда стал одним из самых ожидаемых праздничных событий для жителей Красноярска и Дивногорска, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru