В Красноярске запускается в обращение новогодний электрический поезд от Красноярской железнодорожной компании.

12:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22 декабря 2025 года новогодний поезд начал свои рейсы по Красноярску. Он будет работать в предновогодние дни и зимние каникулы до 23 января 2026 года.

Для того чтобы превратить обычный электропоезд в праздничное транспортное средство, железнодорожники из Красноярска украсили его светящимися лентами и фонарями: теперь вагоны и локомотив светятся 2 тыс. ярких огней.

Специальное расписание поможет пассажирам насладиться красотой поезда. Оно составлено так, чтобы большинство рейсов приходилось на темное время суток (утро и вечер).

Светящийся электропоезд будет следовать до Дивногорска, Красноярска-Северного, Бугача и Зыково. Расписание можно просмотреть здесь.

Впервые этот проект был представлен пассажирам Красноярской железной дороги в 2018 году. С того времени запуск новогоднего поезда стал одним из самых ожидаемых праздничных событий для жителей Красноярска и Дивногорска, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.