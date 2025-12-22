Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Санта Клаус и его внучка напомнили водителям из Хабаровска о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути.

2025-12-22 10:51
Санта Клаус и его внучка напомнили водителям из Хабаровска о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске руководство, сотрудники и волонтеры Дальневосточной железной дороги организовали нестандартную профилактическую мероприятие: на одном из самых активных переездов города на Тихоокеанской улице, Дед Мороз и Снегурочка поздравляли водителей с приближающимися новогодними торжествами и объясняли им правила безопасного пересечения железнодорожных путей.

В дополнение, сказочные герои раздавали автомобилистам информационные брошюры и маленькие подарки, которые будут служить напоминанием о необходимости соблюдения безопасности на дорогах.

«С помощью этой акции мы стремимся призвать водителей к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах, – подчеркнул главный инженер ДВЖД Александр Говорин. – Не следует выезжать на пути при запрещающем сигнале светофора. Грузовой поезд может весить тысячи тонн, и его невозможно остановить внезапно. Столкновение с поездом может привести к серьезным последствиям, включая угрозу для здоровья и жизни. Будьте осторожны, не торопитесь!», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru