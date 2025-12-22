Санта Клаус и его внучка напомнили водителям из Хабаровска о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути.

10:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске руководство, сотрудники и волонтеры Дальневосточной железной дороги организовали нестандартную профилактическую мероприятие: на одном из самых активных переездов города на Тихоокеанской улице, Дед Мороз и Снегурочка поздравляли водителей с приближающимися новогодними торжествами и объясняли им правила безопасного пересечения железнодорожных путей.

В дополнение, сказочные герои раздавали автомобилистам информационные брошюры и маленькие подарки, которые будут служить напоминанием о необходимости соблюдения безопасности на дорогах.

«С помощью этой акции мы стремимся призвать водителей к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах, – подчеркнул главный инженер ДВЖД Александр Говорин. – Не следует выезжать на пути при запрещающем сигнале светофора. Грузовой поезд может весить тысячи тонн, и его невозможно остановить внезапно. Столкновение с поездом может привести к серьезным последствиям, включая угрозу для здоровья и жизни. Будьте осторожны, не торопитесь!», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.