Обновленный вокзал Ядриха приветствует путешественников и пассажиров в новогоднем оформлении.

16:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожная станция Ядриха Северной железной дороги подготовлена к предстоящим новогодним праздникам. Она приветствует путешественников, отправляющихся в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. На станции установлены новогодняя елка, световые декорации, арка и цифры «2026».

Перед началом новогоднего сезона на станции были проведены ремонтные работы: обновлены вокзал и прилегающая территория. Фасад здания облицован и освещен, кровля обновлена, окна и двери заменены, внутренние коммуникации отремонтированы, а также обновлены туалеты и зал ожидания. Вокзал оснащен системой дистанционного управления, которая позволяет контролировать работу инженерного оборудования 24/7, регулировать температуру и обеспечивать безопасность.

На пассажирских платформах обновлено покрытие из натурального камня, на территории вокзала установлено освещение, навигация, малые архитектурные формы, а также посажены хвойные деревья.

Инфраструктура вокзала полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

При планировании ремонтных работ на станции Ядриха были учтены пожелания губернатора Архангельской области и администрации Котласского муниципального округа о сохранении архитектурной уникальности зданий на станции и ее привлекательности для туристов, сообщила пресс-служба СЖД.