Работы на железнодорожном мосту через Преголю в Калининграде были успешно завершены строителями.

15:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

19-го декабря 2025 года в Калининграде состоялась торжественная церемония передачи символического ключа от нового моста через Преголю в руки железнодорожников. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Калининградской области Валерий Шерин, руководитель администрации города Елена Дятлова и начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин.

«Эффективное взаимодействие, которое сложилось на протяжении всего процесса строительства, позволило нам скоординированно проводить работы по укладке пути на подходах к мосту и обеспечивать непрерывную перевозку грузов и пассажиров», – отметил Сергей Сапегин.

Напомним, что строительство моста началось в 2021 году. Строение длиной 234,6 метра состоит из 4-х железобетонных опор и 3-х металлических пролетных сооружений. На подходах к новому мосту было уложено более 3 километров пути. В декабре 2024 года по новому мосту было запущено движение поездов. В течение 2025 года продолжались работы, не влияющие на движение поездов. Специалисты провели пусконаладочные работы подъемного оборудования центрального пролетного строения. Конструкция весом 880 тонн поднимается на высоту 24,9 метра для прохода мачтовых и крупногабаритных судов по реке.

Параллельно шли работы по архитектурной отделке башен русловых опор кортеновской сталью, устойчивой к влажности и меняющей свой цвет в зависимости от освещения, а также по установке подсветки. Была проведена рекультивация земель, укрепление откосов левого и правого берегов Преголи. В районе мемориального комплекса «Парк Победы» были установлены шумозащитные экраны.

Строительство железнодорожного мостового перехода с подходами было осуществлено за счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.