В столице России прошли обсуждения между представителями железнодорожных систем России, Азербайджана и Ирана на тему прогресса западного пути МТК "Север - Юг".

2025-12-19 13:30
18-19 декабря в столице России представители ОАО "РЖД", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Иранских железных дорог провели обсуждение вопросов, связанных с установлением комплексных тарифов на западном направлении МТК "Север - Юг", а также планированием действий по привлечению дополнительных грузовых потоков на этот маршрут.

В результате переговоров Ирина Магнушевская, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" и начальник Центра фирменного транспортного обслуживания, Игбал Гусейнов, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", и Мортеза Джафари, заместитель генерального директора и председатель транзитного комитета Иранских железных дорог, подписали протокол. В него были включены комплексные тарифы на перевозку грузов в контейнерах и вагонах по западному направлению коридора, а также первоначальная оценка объемов перевозок по этому маршруту на 2026 год.

Был утвержден трехсторонний план совместных действий по организации перевозок через западный маршрут МТК "Север - Юг" на первое полугодие следующего года. План включает организационные, технологические и маркетинговые мероприятия, а также мониторинг и координацию процесса перевозок на данном маршруте.

Контейнерные перевозки по западному маршруту МТК "Север - Юг" через азербайджано-иранский железнодорожный пункт пропуска Астара за 11 месяцев увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было перевезено 7450 контейнеров ДФЭ.

ОАО "РЖД", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Иранские железные дороги продолжат совместную работу по привлечению на маршрут неконтейнерных грузов, включая черные металлы, зерновые и лесные грузы, бумагу и удобрения.

