Прямое железнодорожное сообщение свяжет Йошкар-Олу с Черноморским побережьем в июле

15:26

Открыта продажа билетов на прямой летний поезд из Йошкар-Олы в Адлер. Впервые пассажиры смогут доехать до курортов Черноморского побережья из столицы Марий Эл без пересадок. В пути следования предусмотрены остановки в Туапсе, Ростове-на-Дону, Пензе, Саранске и др.

Поезд № 140/640 будет курсировать между Адлером и Йошкар-Олой со 2 июля по 3 октября через день. В первый рейс он отправится из Адлера 2 июля в 13:44, из столицы Марий Эл – 5 июля в 23:50.

В состав поезда будут включены комфортабельные вагоны (плацкартные и купейные), оборудованные системой кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Напомним: в декабре прошлого года было запущено прямое железнодорожное сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт-Петербург, в марте этого года – из Йошкар-Олы во Владимир, а состав поезда Йошкар-Ола – Москва был обновлен – его вагоны заменены на двухэтажные.