Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Прямое железнодорожное сообщение свяжет Йошкар-Олу с Черноморским побережьем в июле

2022-05-24 15:26
Прямое железнодорожное сообщение свяжет Йошкар-Олу с Черноморским побережьем в июле
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Открыта продажа билетов на прямой летний поезд из Йошкар-Олы в Адлер. Впервые пассажиры смогут доехать до курортов Черноморского побережья из столицы Марий Эл без пересадок. В пути следования предусмотрены остановки в Туапсе, Ростове-на-Дону, Пензе, Саранске и др.

Поезд № 140/640 будет курсировать между Адлером и Йошкар-Олой со 2 июля по 3 октября через день. В первый рейс он отправится из Адлера 2 июля в 13:44, из столицы Марий Эл – 5 июля в 23:50.

В состав поезда будут включены комфортабельные вагоны (плацкартные и купейные), оборудованные системой кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Напомним: в декабре прошлого года было запущено прямое железнодорожное сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт-Петербург, в марте этого года – из Йошкар-Олы во Владимир, а состав поезда Йошкар-Ола – Москва был обновлен – его вагоны заменены на двухэтажные.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru