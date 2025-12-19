Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года до ноября 2025 года, примерно 700 тысяч пассажиров, прибывших на станции Северо-Кавказской железной дороги, воспользовались автоматизированными камерами хранения.

2025-12-19 09:58
С начала года до ноября 2025 года, примерно 700 тысяч пассажиров, прибывших на станции Северо-Кавказской железной дороги, воспользовались автоматизированными камерами хранения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 11 месяцев 2025 года примерно 700 тысяч посетителей станций Северо-Кавказской железной дороги использовали автоматические камеры хранения для своего багажа и ручной клади.

Наибольшей популярностью пользовались ячейки на вокзалах Адлер (176 тыс.), Сочи (101 тыс.), Краснодар-1 (84 тыс.), Ростов-Главный (77 тыс.), Минеральные Воды (39 тыс.), Новороссийск (24 тыс.), Туапсе (24 тыс.) и Кисловодск (22 тыс.).

Сейчас автоматические камеры хранения функционируют на 52 станциях Северо-Кавказской железной дороги.

Стоит отметить, что автоматические камеры хранения помогают избегать очередей для сдачи багажа и позволяют самостоятельно выбрать ячейку, подходящую по размерам. Кроме того, предусмотрена гибкая система оплаты с почасовой тарификацией, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru