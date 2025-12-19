С начала года до ноября 2025 года, примерно 700 тысяч пассажиров, прибывших на станции Северо-Кавказской железной дороги, воспользовались автоматизированными камерами хранения.

В течение 11 месяцев 2025 года примерно 700 тысяч посетителей станций Северо-Кавказской железной дороги использовали автоматические камеры хранения для своего багажа и ручной клади.

Наибольшей популярностью пользовались ячейки на вокзалах Адлер (176 тыс.), Сочи (101 тыс.), Краснодар-1 (84 тыс.), Ростов-Главный (77 тыс.), Минеральные Воды (39 тыс.), Новороссийск (24 тыс.), Туапсе (24 тыс.) и Кисловодск (22 тыс.).

Сейчас автоматические камеры хранения функционируют на 52 станциях Северо-Кавказской железной дороги.

Стоит отметить, что автоматические камеры хранения помогают избегать очередей для сдачи багажа и позволяют самостоятельно выбрать ячейку, подходящую по размерам. Кроме того, предусмотрена гибкая система оплаты с почасовой тарификацией, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.