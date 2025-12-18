В Санкт-Петербурге была представлена обновленная версия "Красной стрелы".

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Презентация обновленного фирменного поезда № 1/2 «Красная стрела», следующего по маршруту Санкт-Петербург – Москва, прошла 18 декабря 2025 года на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Поезд получил новую ливрею и дизайн интерьера, а также был обновлен состав, в который вошли купейные вагоны нового типа – габарита Т. Это первый в России поезд с вагонами данной модели.

Среди участников мероприятия были заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, заместитель генерального директора АО «ТМХ» Александр Лошманов и другие почетные гости.

Следует отметить, что в следующем году «Красной стреле» исполнится 95 лет. За долгое время это первое значительное изменение ливреи поезда. Основным цветом стал красный, что подчеркивает уникальный стиль этого железнодорожного символа двух столиц. Внутри вагонов можно увидеть изображения Ленинградского и Московского вокзалов, а также фотографии поезда, сделанные в разные годы.

По словам Ивана Колесникова, новый уровень комфорта обеспечат купейные вагоны габарита Т (с четырехместным и двухместным размещением) и купейный штабной вагон того же габарита. Отличительной особенностью является увеличенная ширина и длина кузова. Длина пассажирского салона увеличилась почти на 3 м, что позволило увеличить вместимость до 10 купе. Спальные места стали длиннее (ширина полок на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя – на 6 см).

В новых вагонах, кроме двух санитарных комнат, предусмотрена отдельная душевая. Также предусмотрены другие элементы комфорта: регулировка температуры в купе, индивидуальные светильники и сейфы, а также розетки, USB-порты и беспроводные зарядные устройства на столах. Верхние спальные места оснащены отдельными столиками.

Первая каюта каждого вагона размера Т (за исключением штабного) предназначена для путешествующих с детьми («Мама+»). Она имеет яркую стилистику, а ширина одного нижнего спального места увеличена на 23 см для комфортного размещения с ребенком.

В штабном купейном вагоне имеется 3 специализированных каюты, в каждой из которых может разместиться пассажир с ограниченными возможностями и его сопровождающий. Для удобства посадки и высадки предусмотрены автоматические подъемные устройства, один из туалетов адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями.

В штабном вагоне также имеются 2 стандартных четырехместных каюты, отделение для багажа с трансформируемыми полками и большое кухонное отделение, оснащенное всем необходимым для обеспечения питания пассажиров поезда в дополнение к вагону-бистро (что ускорит процесс подачи предоплаченных блюд).

Улучшены и технические параметры новых вагонов: они оснащены прогностической системой контроля, диагностики и управления с новым интерфейсом, что облегчает ее использование для работников поездных бригад, а также увеличены интервалы между ремонтами вагонов (до 25 тыс. км) благодаря современным отечественным деталям и компонентам.

В будущем вагоны размера Т станут приоритетными при планировании закупок перевозчиками.

«В этом году мы уже получили от Тверского вагоностроительного завода 12 новых купейных вагонов размера Т, включая 2 штабных. Поставки продолжатся. Также в 2027 году мы ожидаем получить в том же размере первые вагоны СВ, Люкс и вагоны-рестораны», – заявил заместитель главы ОАО «РЖД» Иван Колесников на презентации обновленной «Красной стрелы».

Уже 18 декабря в 23:55 обновленный легендарный поезд № 1 отправится в первый рейс, и пассажиры смогут оценить современную интерпретацию «Красной стрелы».