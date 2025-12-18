Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная компания создала для учащихся серию викторин, посвященных правилам безопасного поведения в районе движения поездов.

2025-12-18 15:52
Свердловская железнодорожная компания создала для учащихся серию викторин, посвященных правилам безопасного поведения в районе движения поездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Свердловской железнодорожной сети была создана программа обучающих занятий для учащихся в виде викторин. Проект успешно внедрен в молодежных библиотеках Свердловской области. В декабре его масштабы расширились: организовали командные игры в Пермской школе «Флагман».

В процессе решения задач квиза дети эффективно запоминают, почему переход через пути в непредназначенных для этого местах, езда на подножках и автосцепках вагонов, нахождение на крышах вагонов (такие действия как зацепинг и руфинг) представляют собой смертельную угрозу.

Декабрь обычно является временем, когда работники Свердловской железной дороги напоминают детям и подросткам о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях. Фокус на этой теме связан с приближающимися зимними каникулами, когда дети проводят больше времени на улице.

Младшим ученикам помогают освоить правила популярные сказочные персонажи (актеры, играющие этих героев). Например, на станции Тюмень к молодым пассажирам пришли «зимние гномы», рассказали о том, что играть рядом с железной дорогой и ходить по путям строго запрещено, провели интерактивную викторину, раздали брошюры и тематические сувениры.

Свердловская железная дорога призывает учителей и родителей поддержать профилактическую работу, проводя разъяснительные беседы с детьми и демонстрируя собственный пример, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru