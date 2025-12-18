Свердловская железнодорожная компания создала для учащихся серию викторин, посвященных правилам безопасного поведения в районе движения поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Свердловской железнодорожной сети была создана программа обучающих занятий для учащихся в виде викторин. Проект успешно внедрен в молодежных библиотеках Свердловской области. В декабре его масштабы расширились: организовали командные игры в Пермской школе «Флагман».

В процессе решения задач квиза дети эффективно запоминают, почему переход через пути в непредназначенных для этого местах, езда на подножках и автосцепках вагонов, нахождение на крышах вагонов (такие действия как зацепинг и руфинг) представляют собой смертельную угрозу.

Декабрь обычно является временем, когда работники Свердловской железной дороги напоминают детям и подросткам о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях. Фокус на этой теме связан с приближающимися зимними каникулами, когда дети проводят больше времени на улице.

Младшим ученикам помогают освоить правила популярные сказочные персонажи (актеры, играющие этих героев). Например, на станции Тюмень к молодым пассажирам пришли «зимние гномы», рассказали о том, что играть рядом с железной дорогой и ходить по путям строго запрещено, провели интерактивную викторину, раздали брошюры и тематические сувениры.

Свердловская железная дорога призывает учителей и родителей поддержать профилактическую работу, проводя разъяснительные беседы с детьми и демонстрируя собственный пример, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.