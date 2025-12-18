Северная железнодорожная компания принимала участие в церемонии награждения ведущих экспортеров из Ярославского региона.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железнодорожная компания принимала участие в подсчете результатов ежегодного регионального соревнования «Экспортер года» в Ярославском регионе. В ходе этого мероприятия были выбраны лучшие предприятия малого и среднего бизнеса, экспортирующие свои товары. Центр поддержки экспорта был организатором этого события. Церемония награждения прошла в Ярославле 15 декабря 2025 года.

Представители Северной железной дороги вручили приз участнику соревнования в категории «Лучший экспортер в области легкой промышленности» – Ярославскому производителю валяной обуви. Производитель отправлял свою продукцию на экспорт в Монголию. Груз был загружен на ближайшей станции Северной железной дороги Приволжье. Работники железной дороги выразили благодарность партнеру за эффективное сотрудничество в области грузоперевозок.

Среди клиентов Северной железной дороги в Ярославском регионе – 34 предприятия малого и среднего бизнеса. В период с января по ноябрь 2025 года 11 из них осуществляли перевозки на экспорт по железной дороге, было отправлено 66 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.