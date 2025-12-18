Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железнодорожная компания принимала участие в церемонии награждения ведущих экспортеров из Ярославского региона.

2025-12-18 13:21
Северная железнодорожная компания принимала участие в церемонии награждения ведущих экспортеров из Ярославского региона.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железнодорожная компания принимала участие в подсчете результатов ежегодного регионального соревнования «Экспортер года» в Ярославском регионе. В ходе этого мероприятия были выбраны лучшие предприятия малого и среднего бизнеса, экспортирующие свои товары. Центр поддержки экспорта был организатором этого события. Церемония награждения прошла в Ярославле 15 декабря 2025 года.

Представители Северной железной дороги вручили приз участнику соревнования в категории «Лучший экспортер в области легкой промышленности» – Ярославскому производителю валяной обуви. Производитель отправлял свою продукцию на экспорт в Монголию. Груз был загружен на ближайшей станции Северной железной дороги Приволжье. Работники железной дороги выразили благодарность партнеру за эффективное сотрудничество в области грузоперевозок.

Среди клиентов Северной железной дороги в Ярославском регионе – 34 предприятия малого и среднего бизнеса. В период с января по ноябрь 2025 года 11 из них осуществляли перевозки на экспорт по железной дороге, было отправлено 66 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru