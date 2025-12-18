Российские железные дороги приступили к тестированию стрелочного переключения для начального этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» начали проводить первичные (заводские) тесты стрелочного перевода на безбалластной железобетонной основе для первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Прототип установлен на Муромском стрелочном заводе. Более 60 предприятий принимали участие в создании этого сложного элемента.

Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «РЖД» Валерий Танаев дал старт тестированию. Комплексная проверка поможет специалистам подтвердить соответствие продукта проектной документации и требованиям к нему.

«Сегодня мы обсуждаем не только создание нового стрелочного перевода для высокоскоростной железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург, но и создание нового звена в цепи технологического суверенитета России. Нас ждут еще очень сложные и ответственные этапы тестирования, сертификация продукта», – заявил Валерий Танаев.

Общая длина стрелочного перевода составляет 118 м. Он включает в себя металлические элементы (рамные рельсы с остряками, рельсы соединительных путей, крестовина), безбалластное железобетонное основание (плиты), гарнитуры с внешними замыкателями, стрелочные электроприводы и контрольные устройства.

В дополнение к стандартным проверкам геометрических размеров стрелочного перевода, особое внимание будет уделено подтверждению безопасности и надежности конструкции, включая синхронизацию перемещения и запирания подвижных частей стрелочного перевода.

Управление переводом будет осуществляться с помощью аппаратно-программного комплекса, специально разработанного для новой стрелки и пока не имеющего аналогов на железнодорожной сети страны. Он не только контролирует движущиеся элементы, но и проводит их непрерывную диагностику. Все оборудование комплекса размещается в специальном шкафу.

Имитация сбоев в работе элементов стрелочного перевода и проверка его способности к восстановлению станут критически важными этапами тестирования.

Для строительства высокоскоростной трассы Москва – Санкт-Петербург необходимо 118 таких стрелочных переводов. Чтобы уложиться в сроки, Муромский и Новосибирский стрелочные заводы должны производить не менее 4 таких устройств в месяц.