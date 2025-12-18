Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московском железнодорожном узле был организован Общий день предотвращения детских травм.

2025-12-18 09:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17-го декабря 2025 года на территории Московской железной дороги была организована большая акция под названием «Единый день профилактики детского травматизма». Основными местами проведения стали станции Железнодорожная и Люберцы в Московской области, а также станция Щербинка в Москве.

Персонал МЖД перед началом зимних школьных каникул рассказал детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая необходимость переходить пути только при зеленом свете, снимать капюшон и наушники при пребывании на территории транспортных объектов. Было уделено внимание и опасности «зацепинга».

Для проверки понимания полученной информации была организована викторина. Для ее проведения были обустроены специальные зоны. Участники, ответившие правильно на вопросы, получали сувениры и подарки: рюкзаки, блокноты, ручки, наклейки и другое.

Кроме этого, сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов и местной администрации напоминали гражданам о важности бдительности на объектах железнодорожного транспорта и раздавали им тематические брошюры. Всего было распространено более 2 тыс. листовок.

Аналогичные акции также прошли на вокзалах Брянска, Рязани, Орла, Курска, Смоленска, Тулы, Голутвина, Узловой, Русского Брода, Вязьмы, Гагарина и Ярцева, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

