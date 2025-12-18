Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года в Красноярске число пассажиров, выбравших для поездок электропоезда, превысило 2,1 миллиона.

2025-12-18 09:28
В течение 11 месяцев 2025 года 2 млн 114 тыс. пассажиров воспользовались услугами электричек, следующих по маршрутам в столице Красноярского края. Это на 5,6 тыс. больше, чем за тот же период в прошлом году. Проект «Городская электричка Красноярска» превысил отметку в 2 млн пассажиров уже в четвертый раз подряд.

В 2025 году наибольшее количество пассажиров отправлялось со станций Красноярск (351 тыс.) и Дивногорск (234,3 тыс.). Станции Енисей (195,2 тыс. пассажиров), Бугач (134,1 тыс.) и Злобино (132,3 тыс.) также пользовались большой популярностью среди горожан.

Отметим, что проект «Городская электричка Красноярска» осуществляется ОАО «РЖД» с 2014 года в партнерстве с правительством Красноярского края и городской администрацией. Красноярск стал вторым городом в России (после Москвы), где электрички стали частью системы общественного транспорта.

Для того чтобы сделать маршруты электричек максимально комфортными и доступными для жителей города, РЖД построило 9 дополнительных остановочных пунктов на территории красноярской агломерации, включая новую пассажирскую платформу в селе Овсянка, появившуюся в 2024 году. Остановка находится в непосредственной близости от Национального центра В. П. Астафьева.

Сейчас маршрутная сеть охватывает 6 из 7 районов Красноярска и направление до Дивногорска.

Городские электрички ежедневно совершают до 70 рейсов.

С момента запуска проекта почти 20 млн пассажиров воспользовались этим видом транспорта в столице Красноярского края, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

