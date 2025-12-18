В связи с приездом Поезда Деда Мороза 27 декабря, назначены дополнительные субурбанские поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный.

27 декабря 2025 года Горьковская железнодорожная линия установила дополнительные пригородные рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный. Это даст возможность жителям и гостям Приволжской столицы выбрать подходящее время для посещения праздничных событий, связанных с приездом Поезда Деда Мороза. Отметим, что волшебный поезд будет находиться на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 9:00 до 15:00.
Расписание дополнительных пригородных поездов следующее:
Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:
Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:
Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.