В связи с приездом Поезда Деда Мороза 27 декабря, назначены дополнительные субурбанские поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный.

09:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 декабря 2025 года Горьковская железнодорожная линия установила дополнительные пригородные рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный. Это даст возможность жителям и гостям Приволжской столицы выбрать подходящее время для посещения праздничных событий, связанных с приездом Поезда Деда Мороза. Отметим, что волшебный поезд будет находиться на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 9:00 до 15:00.

Расписание дополнительных пригородных поездов следующее:

Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:

№ 6101 отправка в 08:15, прибытие в 08:28;

№ 6103 отправка в 09:00, прибытие в 09:13;

№ 6105 отправка в 09:47, прибытие в 10:00;

№ 6107 отправка в 10:30, прибытие в 10:43;

№ 6109 отправка в 11:13, прибытие в 11:26;

№ 6111 отправка в 11:56, прибытие в 12:09;

№ 6113 отправка в 12:39, прибытие в 12:52;

№ 6115 отправка в 13:22, прибытие в 13:35;

Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:

№ 6102 отправка в 08:35, прибытие в 08:49;

№ 6104 отправка в 09:24, прибытие в 09:38;

№ 6106 отправка в 10:08, прибытие в 10:22;

№ 6108 отправка в 10:51, прибытие в 11:05;

№ 6110 отправка в 11:34, прибытие в 11:48;

№ 6112 отправка в 12:17, прибытие в 12:31;

№ 6114 отправка в 13:00, прибытие в 13:14;

№ 6116 отправка в 13:47, прибытие в 14:01.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.