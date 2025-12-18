Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В связи с приездом Поезда Деда Мороза 27 декабря, назначены дополнительные субурбанские поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный.

2025-12-18 09:19
В связи с приездом Поезда Деда Мороза 27 декабря, назначены дополнительные субурбанские поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 декабря 2025 года Горьковская железнодорожная линия установила дополнительные пригородные рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный. Это даст возможность жителям и гостям Приволжской столицы выбрать подходящее время для посещения праздничных событий, связанных с приездом Поезда Деда Мороза. Отметим, что волшебный поезд будет находиться на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 9:00 до 15:00.

Расписание дополнительных пригородных поездов следующее:

Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:

  • № 6101 отправка в 08:15, прибытие в 08:28;
  • № 6103 отправка в 09:00, прибытие в 09:13;
  • № 6105 отправка в 09:47, прибытие в 10:00;
  • № 6107 отправка в 10:30, прибытие в 10:43;
  • № 6109 отправка в 11:13, прибытие в 11:26;
  • № 6111 отправка в 11:56, прибытие в 12:09;
  • № 6113 отправка в 12:39, прибытие в 12:52;
  • № 6115 отправка в 13:22, прибытие в 13:35;

Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:

  • № 6102 отправка в 08:35, прибытие в 08:49;
  • № 6104 отправка в 09:24, прибытие в 09:38;
  • № 6106 отправка в 10:08, прибытие в 10:22;
  • № 6108 отправка в 10:51, прибытие в 11:05;
  • № 6110 отправка в 11:34, прибытие в 11:48;
  • № 6112 отправка в 12:17, прибытие в 12:31;
  • № 6114 отправка в 13:00, прибытие в 13:14;
  • № 6116 отправка в 13:47, прибытие в 14:01.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru