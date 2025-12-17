В поездах, следующих по маршрутам Екатеринбург – Сургут и Сургут – Москва, стали эксплуатироваться удобные вагоны из новой серии.

16:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной магистрали полностью обновили составы быстрых брендовых поездов № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва. На линию вышло 27 одноэтажных вагонов новой модели, оформленных в виде двухвагонных сцепок: 12 плацкартных, 11 купейных и 4 штабных.

Современные и технологически продвинутые сцепки предоставят новый уровень комфорта в путешествиях. В каждом вагоне установлен душ, который можно использовать бесплатно, экологически безопасные санузлы (включая пеленальный столик), система кондиционирования воздуха. Благодаря новым планировочным решениям удалось создать дополнительные общественные зоны, где установлены устройства для фильтрации и нагрева воды. Герметичные переходы обеспечивают удобство при перемещении из одного вагона в другой.

Пространство внутри купе максимально эргономично и адаптировано под потребности пассажиров: есть трансформируемый столик, светонепроницаемые солнцезащитные шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

В вагонах предусмотрены специальные детские купе с ярким дизайном в стиле «космос» или «рыцари». Штабные вагоны оснащены специализированным подъемным устройством и купе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Имеется багажное купе.

Быстрые брендовые поезда Екатеринбург – Сургут и Сургут – Москва пользуются большой популярностью. В 2024 году количество перевезенных пассажиров составило около 114 тыс., а в 2025 году, по прогнозам, достигнет 130 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.