Первая дама-машинистка на Горьковской железнодорожной линии отправилась в путь

13:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Анастасия Нагорная, женщина-машинист, начала работать в моторвагонном депо Киров и совершила свой первый независимый рейс по маршруту Киров – Ежиха. Она стала первой женщиной на этой должности на Горьковской железнодорожной магистрали.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги и начальник службы пассажирских перевозок Сергей Малинин, а также начальник Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Вячеслав Власов приняли участие в торжественном событии, посвященном отправлению Анастасии в рейс.

«Этот день волнующий для всех нас, так как первая девушка на Горьковской железной дороге будет управлять подвижным составом в качестве машиниста. Вы первая проложили этот путь. Уверен, что в будущем многие женщины последуют вашему примеру и выберут эту профессию. Желаю «зеленого света» и благодарных пассажиров», – сказал Сергей Малинин в своей речи.

Вячеслав Власов вручил Анастасии удостоверение машиниста электропоезда. Руководители Горьковской железной дороги и коллеги из моторвагонного депо поздравили Анастасию, подарили ей букет и памятные подарки, пожелали удачного пути.

Анастасия Нагорная закончила Кировский филиал Самарского государственного университета путей сообщения с отличием в 2023 году. Она устроилась на работу в моторвагонное депо Киров, где около 2 лет работала помощником машиниста электропоезда на маршрутах Киров – Нижний Новгород и Киров – Балезино.

В этом году она прошла обучение в центре профессиональных квалификаций и получила сертификат о присвоении профессии, став первой женщиной-машинистом электропоезда на магистрали. Осенью 2025 года Анастасия прошла «обкатку» и теперь приступила к выполнению своих служебных обязанностей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.