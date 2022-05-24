С 1 июня на двух пригородных направлениях Калининградской железной дороги увеличивается частота курсирования поездов

11:24

С 1 июня 2022 года в расписание пригородных поездов на Балтийском и Чернышевском направлениях дороги вносятся изменения.

В частности, в режим ежедневного курсирования переводятся поезда, которые отправляются:

из Калининграда в Балтийск в 08:10, из Балтийска в Калининград в 16:20;

из Калининграда в Чернышевское в 18:40.

Кроме того, с 1 июня назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать:

ежедневно между Калининградом и Балтийском (отправление с Южного вокзала в 09:50, из Балтийска в 19:05);

по выходным и праздничным дням со станции Чернышевское в Калининград (время отправления – 07:10).

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.