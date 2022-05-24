С 1 июня на двух пригородных направлениях Калининградской железной дороги увеличивается частота курсирования поездов

С 1 июня 2022 года в расписание пригородных поездов на Балтийском и Чернышевском направлениях дороги вносятся изменения.
В частности, в режим ежедневного курсирования переводятся поезда, которые отправляются:
Кроме того, с 1 июня назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать:
С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.