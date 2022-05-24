Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 июня на двух пригородных направлениях Калининградской железной дороги увеличивается частота курсирования поездов

2022-05-24 11:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 июня 2022 года в расписание пригородных поездов на Балтийском и Чернышевском направлениях дороги вносятся изменения.

В частности, в режим ежедневного курсирования переводятся поезда, которые отправляются:

  • из Калининграда в Балтийск в 08:10, из Балтийска в Калининград в 16:20;
  • из Калининграда в Чернышевское в 18:40.

Кроме того, с 1 июня назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать:

  • ежедневно между Калининградом и Балтийском (отправление с Южного вокзала в 09:50, из Балтийска в 19:05);
  • по выходным и праздничным дням со станции Чернышевское в Калининград (время отправления –  07:10).

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

