С начала 2025 года и до ноября включительно, с причальных станций Северной железнодорожной магистрали было отправлено свыше 788 тысяч тонн различных грузов.

2025-12-17 12:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года с припортовых площадок СЖД было отправлено свыше 788 тыс. тонн грузов, что на 5,6% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Основные категории грузов: уголь, нефть, лесные ресурсы, контейнерные грузы.

К припортовым относятся станции Лабытнанги, Северодвинск, Бакарица, Архангельск-Город, Жаровиха, Соломбалка, Череповец-Пристань и Ярославль-Пристань на Северной магистрали. В октябре 2025 года в этот список была добавлена Обская. Рядом с этими станциями находятся операторы морских терминалов и речные порты.

В 2025 году было увеличено количество погрузок на станции Жаровиха в Архангельской области, Ярославль-Пристань в Ярославской области, Обская в Ямало-Ненецком автономном округе. Выгрузка была увеличена на станциях Обская, Лабытнанги в ЯНАО и на Жаровиха и Соломбалка в Архангельской области.

«Северная железная дорога является ключевым транспортным узлом, обеспечивающим непрерывную работу морских портов региона. Припортовые станции играют важную роль в логистической цепочке перевозок грузов, обеспечивая связь между железнодорожным транспортом и морскими терминалами», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

Для надежного обеспечения перевозок грузов с перегрузкой на морской и речной транспорт на припортовых станциях предусмотрены специальные условия для владельцев грузов: это право на временное размещение пустых вагонов на путях общего пользования, а также возможность согласовывать в свою пользу часть грузов, которые точно будут подвержены перегрузке, или отказываться от ненужных в данный момент. Согласованность действий между железнодорожниками, грузоотправителями и работниками портов обеспечивает оптимизацию процесса перевозки грузов и минимизирует задержки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

