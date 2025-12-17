Во время обледенения на Красноярской железнодорожной линии увеличен надзор за состоянием железнодорожных переходов.

На КрасЖД введен специальный режим работы на перекрестках железнодорожных путей и автодорог из-за резких колебаний температур, вызывающих образование наледи.
С целью предотвращения аварий и ДТП проводится регулярная очистка от снега и льда резинокордовых покрытий и автодорожного полотна в рамках железнодорожных переездов. Также, железнодорожники сотрудничают с региональными организациями, ответственными за состояние дорог, ведущих к переездам, для общей поддержки их надлежащего состояния.
Особое внимание уделяется перекресткам железной дороги и автомобильных дорог, где происходит интенсивное движение автотранспорта, включая грузовые автомобили большой грузоподъемности.
Дежурные сотрудники регулярно осматривают такие переезды и при необходимости обрабатывают опасные участки антискользящими материалами (имеется запас песка или шлака).
Стоит отметить, что в настоящее время на дорогах Сибири, соприкасающихся с железнодорожными путями в рамках Красноярской магистрали, наблюдается гололед.
Железнодорожники призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Строго запрещено выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора, выезжать на встречную полосу и совершать обгон.
Для личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, прежде всего, проверить тормозное оборудование и соответствие шин погодным условиям, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.