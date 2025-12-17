Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка черных металлов на экспорт увеличилась на 13% в период с января по ноябрь.

2025-12-17 11:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года и до ноября 2025 года через сеть РЖД было экспортировано 22,6 млн тонн продукции черной металлургии, что на 13% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого объема 2,5 млн тонн было загружено в контейнеры (78,2 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,4 раза).

Большая часть (15,9 млн тонн, +11,8%) была отправлена в сторону портов, включая Юг – 10,4 млн тонн (+15%), Северо-Запад – 3,7 млн тонн (+13,8%), а также Дальний Восток – 1,8 млн тонн (-9,2%).

Через пограничные пункты было экспортировано 6,7 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Самые большие объемы экспорта черных металлов были осуществлены из Липецкой (7,8 млн тонн, +12,4%), Челябинской (3,3 млн тонн, +45,3%) и Свердловской (2,5 млн тонн, +27,7%) областей.

